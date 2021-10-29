ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan’a ziyaret düzenliyor.

Biden’ın Vatikan’a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.

Biden Vatikan’da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmelerin basına kapalı olacağı fakat sonrasında bazı görüntülerin paylaşılacağı öğrenildi.

Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ‘’Geri dönmek güzel’’ derken kendini, `Jill’in eşiyim’’ diyerek tanıttı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, koronavirüs olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve `sıcak bir buluşma` olacağını da ekledi.