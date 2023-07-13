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Dünya
AA 13.07.2023 00:43

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi için bulunduğu Vilnius'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Beyaz Saray'dan ikilinin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Biden, Rusya'nın saldırgan savaşına karşı Ukrayna'ya desteğin süreceğini teyit etti.

Biden, Ukrayna'nın Euro-Atlantik toplumuna entegrasyonunun da destekleneceğini belirtti.

İkili, G7 liderlerinin Ukrayna'ya destek için yayımladığı ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna'nın gelecekte de kendini koruması için ikili güvenlik taahhütlerini de görüşen liderler, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taarruzunu ve ABD'nin bu bağlamda desteğini ele aldı.

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