ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Beyaz Saray'dan ikilinin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Biden, Rusya'nın saldırgan savaşına karşı Ukrayna'ya desteğin süreceğini teyit etti.

Biden, Ukrayna'nın Euro-Atlantik toplumuna entegrasyonunun da destekleneceğini belirtti.

İkili, G7 liderlerinin Ukrayna'ya destek için yayımladığı ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna'nın gelecekte de kendini koruması için ikili güvenlik taahhütlerini de görüşen liderler, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taarruzunu ve ABD'nin bu bağlamda desteğini ele aldı.