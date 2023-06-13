Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2023 22:03

ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırladı.

ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.

Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.

ABD'nin, tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlılığının kuvvetli olduğunu vurgulayan Biden, Japonya ve Güney Kore gibi Hint-Pasifik ülkelerinin Avrupa'daki savaşla mücadeleye katkı sunmalarına değindi.

Biden'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi ertelendi
Biden'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi ertelendi

Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.

"Ukraynalılar ilerleme kaydediyor"

Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

"Ukraynalılar ne kadar çok toprağı özgürleştirebilirlerse, müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacaktır" diyen Stoltenberg, savaşı Rusya kazanırsa bunun "otoriter" ülkeleri askeri güçle istediklerini elde edebilecekleri yönünde cesaretlendirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
ABD Joe Biden NATO Jens Stoltenberg
Sıradaki Haber
İngiltere yargısı, Lübnan'daki liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
Lübnan Başbakanı, haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı
22:03
İngiltere yargısı, Lübnan'daki liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu buldu
22:00
DSÖ: Kakhovka Barajı bölgesine ilişkin birincil endişemiz su kaynaklı salgın
21:58
ABD'li Senato lideri: İsveçli liderlerin Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını anladıklarına inanıyorum
21:55
Hollywood'daki grev sürerken Star Wars ve Avatar'ın devam filmleri ertelendi
21:39
Türkiye'den Kuveyt'e Bayraktar TB2 ihracatı
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ