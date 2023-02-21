Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kendisi gibi" otokratların sert, demokrasi liderlerinin yumuşak olduğunu düşündüğünü öne süren Biden, şunları kaydetti:

"Sonra Ukrayna'nın, ABD'nin ve diğer ulusların demir iradesiyle tanıştı. Bunlar, korku ve güç tarafından yönetilen bir dünyayı kabul etmeyi reddeden uluslardı."

Biden, bir yıl önce dünyanın Kiev'in düşüşüne hazırlandığının altını çizerek, "Kiev gururlu ve dimdik duruyor. En önemlisi, Kiev özgür duruyor" ifadelerine yer verdi.