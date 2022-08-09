Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: C-SPAN
ABD Başkanı Biden ceketini giyemedi
ABD Başkanı Joe Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Eşinin yardımıyla ceketini giyebilen Biden, sonrasında da gözlüğünü düşürdü.
Biden, sel nedeniyle zarar gören aileleri ziyaret ettiği Kentucky'den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklama yapacağı alana geldi.
Helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı, daha sonra eşinin yardımıyla bunu başardı.
Biden, birkaç adım attıktan sonra da gözlüğünü düşürdü.
Söz konusu görüntü, sosyal medyada gündem oldu.
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