Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Harris, COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in COVID-19 testinin "pozitif" çıktığı ve Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği duyuruldu.
Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı COVID-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır" ifadesini kullandı.
Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir" bilgisini paylaştı.
Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.
Etiketler: Kamala Harris ABD Joe Biden Koronavirüs PCR Testi
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