Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde PKK/YPG ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.

ABD basını, iki liderin görüşmesine manşetlerine dikkat çekici başlıklarla yer verdi.

New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılandığını söyledi.

Washingon Post'ya yer alan haberde, Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki geçici ateşkes için Erdoğan'a teşekkür ettiği bilgisi ön plana çıkarıldı.

Trump'ın "Türkiye büyük bir NATO müttefiki ve ABD’nin dünya çapında stratejik bir ortağı” ifadelerine yer veren gazetede, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye karşı çelişkili ifadeleri de yer aldı.

CNN'de ise Trump'ın Erdoğan'ın büyük bir hayranı olduğunu söylediği anlara dikkat çekildi.

Erdoğan'ın Cumhuriyetçi Parti senatörlerine Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı anlattığı onların Kürt dediği kişilerin PKK/YPG terör örgütü olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.

Ayrıca gazetede yer alan bir analizde "Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi" denildi.

Fox News'te ise ABD ile Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan ihtilaflara rağmen iki ülke arasındaki mütteffikliğin devam ettiğine, Trump'ın iki ülkenin mal ve hizmet ticaretini arttırmaya karar verdiğine dikkat çekildi.

The Hill'de de iki lider arasındaki görüşmenin sıcaklığına dikkat çekildi ve ticaret anlaşması çalışmalarının sürdürüleceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber