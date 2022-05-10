AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt başkanlığında yapılan yıllık toplantıya Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej de katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell, Filistin'in bağışçıları için koordinasyon işlevi gören toplantının İsrail-Filistin meselesinde sahada durumun giderek bozulduğu bir sırada yapıldığını söyledi.

Borrell, İsrail ve Filistin'deki şiddet olayları ve saldırıların durumun kırılganlığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya çağırdı.

"İki devletli çözüm amaçlanıyor"

Borrell, bugünkü toplantıda Filistin'deki mali kriz, Filistinliler için mali ve siyasi özgürlüklerin artırılması, Filistin'deki reformlar ile halkın demokratik taleplerinin yerine getirilmesi gibi başlıkların ele alınacağını aktardı.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ise iki devletli çözümü amaçladıklarını vurgulayarak bugünkü toplantıda Filistin kurumlarının nasıl kurulacağı ve geliştirileceği, Filistinlilerin günlük hayatlarının nasıl iyileştirileceği gibi konuları ele alacaklarını bildirdi.

"Ekonomik iş birliği yeterli değil"

Filistin'in gelirlerinin artırılması, ticaretin geliştirilmesi ve altyapının iyileştirilmesi gibi konuların da gündemlerinde bulunduğunu kaydeden Huitfeldt, Filistin ile İsrail arasında son aylarda su ve enerji gibi iş birliği alanlarında gelişme olduğunu söyledi.

Huitfeldt, bu ilerlemelere rağmen bugünkü toplantıda bağışçıların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğuna dair açık mesaj vermelerini beklediğini dile getirdi.

Huitfeldt, "Ekonomik iş birliği yeterli değil. İşgalin sonlandırılması için siyasi bir anlayışa aşırı derecede ihtiyacımız var." dedi.