AB'den yapılan açıklamada, taraflar arasında 6 yıl önce başlayan müzakerelerin ardından ASEAN ile uçuşları genişletmek için bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Endonezya'nın Bali kentinde bugün imzalanan "ASEAN-EU CATA" adlı havacılık anlaşması, AB ve ASEAN üyesi 37 ülke arasındaki bağlantıyı ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek.

Anlaşmaya göre, ASEAN ve AB hava yolları, iki bölge arasında karşılıklı çok sayıda sefer yapabilecek. Hava yolları, üçüncü ülkelere de haftada 14 yolcu uçuşu ile çok sayıda kargo seferi düzenleyebilecek.

Söz konusu anlaşma, dünyada iki blok arasında yapılan ilk havacılık anlaşması olmasıyla dikkati çekiyor.