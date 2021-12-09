AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu , cep telefonu abonelerinden dolaşım ücreti alınmamasını öngören ve 30 Haziran 2022'de süresi dolacak düzenlemenin uzatılmasına ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağladı.

Buna göre, AB ülkeleri arasında dolaşım ücretlerinin kaldırılmasını içeren "Evde gibi dolaşım" adlı düzenleme 2032 yılına kadar uzatılacak.

Düzenleme bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yüksek fatura sürprizi olmayacak

AB'nin mevcut roaming düzenlemesi, 2017'de uygulamaya konmuştu.

Düzenleme ile AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanmaktaydı.

Böylece AB üyesi ülke vatandaşlarının iş, tatil ve özel seyahatlerinde bir başka AB üyesi ülke sınırlarını geçtiğinde aldığı roaming mesajları ve kullanım sınırlamaları sona ermişti. AB içerisindeki seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde yüksek faturaların ortadan kalkması sağlanmıştı.