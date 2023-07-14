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Dünya
AA 14.07.2023 17:39

AB, Suriye'ye deprem nedeniyle uygulanan yaptırım muafiyetini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımlardaki muafiyetlerin insani yardımların hızlıca ulaştırılması için 6 ay uzatıldığını aktardı.

AB, Suriye'ye deprem nedeniyle uygulanan yaptırım muafiyetini uzattı
[Fotograf: AA]

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, 23 Şubat 2023'te yaptırımların bir kısmı için 6 aylığına başlatılan muafiyetlerin 24 Şubat 2024'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Muafiyetlerin, yaptırım listesindeki bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan "varlıkların dondurulması ve ekonomik kaynak ile fon sağlanmasına yönelik yasakları" içerdiği kaydedildi.

Muafiyet getirilmesindeki amacın uluslararası yardım kuruluşlarının ve Suriye'de insani yardım faaliyetleri yürüten belirli kategorilerdeki aktörlerin operasyonlarını kolaylaştırma amacı taşıdığı vurgulandı.

AB, 2011'den beri Suriye yönetimi ve onu destekleyenlere yaptırımlar uyguluyor.

AB yönetimi, yaptırımların gıda, ilaç veya tıbbi malzeme ihracatını kapsamadığını belirtiyor.

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