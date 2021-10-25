AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, "Güvenlik güçlerine yasa dışı şekilde gözaltına aldıkları kişileri serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz. Sudan'da ordunun eylemleri devrime, geçiş dönemine ve Sudan halkının barış, adalet ve ekonomik gelişmeye yönelik meşru taleplerine ihanettir." ifadesini kullandı.

Barışçıl protesto hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Borrell, şiddetin ve kan dökülmesinin engellenmesi, iletişim ağlarının açık tutulması gerektiğini kaydetti.

Borrell, Sudan'ın demokratik bir ülke olması için çalışanları destekleyeceklerini vurguladı.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.