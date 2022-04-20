Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB, şubatta 15,8 milyar euro ticaret açığı verdi
[Fotoğraf:AA]
Avrupa Birliği (AB), şubat ayında toplam 15,8 milyar euro dış ticaret açığı verdi. AB'nin ihracatı 191,9 milyar euro, ithalatı da 207,7 milyar euro oldu
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 191,9 milyar euroya, ithalatı da yüzde 44,7 yükselerek 207,7 milyar euroya çıktı.
Öte yandan, Euro Bölgesi kasım ayından, AB ise ağustos ayından beri ticaret açığı veriyor.
Söz konusu ticaret açığı özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki artıştan kaynaklanıyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Euro Ticaret
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