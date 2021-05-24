Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, aylar sonra ilk kez Brüksel'de yüz yüze toplandı. Zirve, gündeme son anda eklenen Belarus'un uçak skandalı ile başladı.

Liderlerin Zirve'ye girerken yaptıkları açıklamalar Belarus'a yönelik tepkilerin şiddetini de ortaya koydu.

"Sivillerin hayatı tehlikeye atılmıştır"

Konsey Başkanı Charles Michel, Belarus'ta yaşanan olayı "bir skandal" olarak niteledi. Michel, "Sivillerin hayatı tehlikeye atılmıştır. Bu, uluslararası güvenliğe ve sivil havacılığa tehdittir" dedi.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ise uçağın indirilmesinin "korsanlık" olduğunu söyledi. Von der Leyen, Belaruslu bazı kişilere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

"Olay kabul edilemez"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Belarus’un eşi benzeri görülmemiş bir eylemde bulunduğunu vurguladı, olayın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Konsey Başkanı Michel, Belarus ve Rusya konulu görüşmelerin gizliliği nedeniyle bu oturumların elektronik cihazlar olmadan yapılmasını istedi.

Basına sızan taslak sonuç metninde Belarus'un hileyle sivil bir uçağı indirmesinin ve uçaktaki muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasının acilen soruşturulması isteniyor.

Yaptırımlar kapsamında Belarus'un milli havayolu şirketi Belavia'nın AB ülkelerine uçuşlarının yasaklanması, AB hava sahasının bu şirkete kapatılması, AB'nin havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasını kullanmamaları için çağrıda bulunulması gibi adımların atılabileceği tahmin ediliyor.