Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımıyor

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi" yanıtını verdi.

"En son tükenen şey umuttur"

27 AB üyesinin İngiltere'nin üyelikten ayrılma tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermesine ilişkin ise Tusk, "12 Nisan'a kadar her şey mümkün. Anlaşma, uzun süreli uzatma, İngiltere'nin stratejisini yeniden değerlendirmesi ya da Brexit'ten vazgeçmesi mümkün. Brexit'in kaderi İngiliz dostlarımızın elinde. AB olarak biz her ihtimale hazırız. En son tükenen şey umuttur." diye konuştu.

Kaynak: AA