Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı olarak 1 Aralık'ta resmen göreve başlayacak olan Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

"Sığınma hakkı, AB için çok önemli"

İspanya Başbakanlık Konutu'nda (Moncloa) gerçekleşen ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Michel, soruları yanıtladı.

[AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Fotoğraf: AA ]

Sığınma hakkının AB için çok önemli olduğuna işaret eden Michel, şunları söyledi:

"AB Konseyi aracılığıyla uluslararası vaatlerin yerine getirilmesini garanti etmemiz gerekiyor. Sığınma hakkı, AB için çok önemli. Tabii ki ilk aşamada bu dramı yaşayanlar sınır ülkeleri oluyor. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için AB dışındaki 3. ülkelerle de iş birliği yapmalıyız."

"Sorumlulukla ve dayanışma içinde çözmeliyiz"

Göçmen konusunda AB'de ciddi bir sorunun bulunduğuna işaret eden Michel, komisyonun ilk toplantıda bu konuyu ele alacağını söyledi.

Michel şöyle konuştu:

"Bazı AB ülkeleri adımlar atsa da bu yeterli değil. Bu fenomene karşı sınırları her seferinde daha iyi kontrol altında tutmamız gerekiyor. AB Komisyonu ilk toplantısında bu konuyu ele alacaktır. Göçmenler nereden gelirse gelsin, bu sorunu sorumlulukla ve dayanışma içinde çözmeliyiz. AB'nin ve uluslararası toplumun zorunluluğu bu sorunu çözmektir."

"Avrupa'da aşırı sağ her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak İspanya'daki seçimlerden de aşırı sağ güçlenerek çıktı. AB'nin yeni Konsey Başkanı olarak, aşırı sağı durdurmak için ne tavsiye ediyorsunuz?" şeklindeki soruya ise Michel, yanıt vermedi.

Michel, aralıkta kendisinin başkanlığında yapılacak ilk AB Konseyi toplantısında iklim değişikliği sorunu, AB'de ekonomik kalkınma ve AB bütçesi, Brexit konularının öncelikli olarak ele alınacağını açıkladı.

Kaynak: AA