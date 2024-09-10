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Dünya
AA 10.09.2024 15:24

AB Komisyonundan Almanya'nın kara sınırlarında kontrol kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Şengen bölgesinde AB'ye üye ülkelerin iç sınır kontrollerini yalnızca istisnai durumlarda uygulayabileceğini, bu yönde karar alan Alman hükümetiyle temasta olduklarını bildirdi.

AB Komisyonundan Almanya'nın kara sınırlarında kontrol kararına tepki

Hipper, günlük basın toplantısında, Almanya'nın kara sınırlarında 6 ay boyunca kontrolleri devreye koyacağını duyurmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Almanya İçişleri Bakanlığından bu yönde bir bildirim alındığını teyit eden Hipper, "Şengen sınır kurallarına göre, üye devletler kamu politikasına veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehditle mücadele etmek amacıyla gerekli ve orantılı şekilde iç sınır kontrollerini yeniden başlatabilir. Komisyon, Alman yetkililerle ve ayrıca şu anda iç sınır kontrolleri uygulayan diğer üye ülkelerle yakın bir şekilde çalışan Şengen yetkilileriyle temas halindedir" diye konuştu.

Gazetecilerin Şengen içi sınır kontrollerinin istisnai durumlarda uygulanabileceğinin Almanya'ya hatırlatıp hatırlatılmadığı, bunun siyasi bir karar olup olmadığı gibi sorularına ise Hipper, halihazırda yalnızca Berlin yönetiminin bu kararı neden aldığının analiz edildiğini, başka bir yorum yapılamayacağını söyledi.

"Kabul edilemez"

Macaristan'ın göçmenleri "tek yönlü biletle Brüksel'e gönderme" söyleminin gündeme getirilmesi üzerine Hipper, "Bu hem diğer üye ülkelerle hem de AB kurumlarıyla sadık iş birliği ilkesine aykırıdır ve kabul edilemezdir" dedi.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser dün düzensiz göçün sınırlandırılması ve iç güvenliğin korunması için ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurmuştu.

Aynı gün Macaristan Devlet Sekreteri Bence Retvari, AB'nin ülkesini düzensiz göçmenleri içeri almaya zorladığını savunarak, göçmenleri Brüksel'e tek yönlü biletle göndereceklerini söylemişti.

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