Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ve AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında, "Avrupa Dijital Haklar ve İlkeler Bildirisi" taslağını tanıttı.

Vestager, çevrim içi ortamlarda da insan hakları ve değerlerine saygılı olunması gerektiğini, dijital alanların güvenli bir hal almasını istediklerini ifade etti.

Vestager, "Bu bildiri, bize çevrim içi dünyada haklar ve ilkeler konusunda net bir referans noktası sağlar. Bildirideki ilkeleri dünya için bir standart haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da normal hayatta yasalara aykırı bir davranışın çevrim içi ortamlarda da yasa dışı olması gerektiğini belirterek, bildirinin kabul edilmesiyle bunu sağlayabileceklerini söyledi.

Taslak bildiri nelerden bahsediyor?

Taslak bildiriye göre;

-Teknolojinin bütün Avrupalılara hizmet etmesi ve fayda sağlaması gerekiyor.

-İnsanlar için güvenli ve temel haklara saygılı bir dijital ortam sağlanması; dijital dönüşümün adil bir topluma ve ekonomiye katkıda bulunması önemli.

-Teknolojilerin insanları bölmek yerine birleştirmesi gerekiyor.

-AB'nin her yerinde ve herkesin uygun fiyatlı ve yüksek hızlı dijital erişime sahip olması gerekiyor.

Söz konusu taslak bildirinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından kabul edilmesi gerekiyor.