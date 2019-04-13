Sergilediği ilginç davranışları ve sakarlıklarıyla anılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, bu defa da Ruanda soykırımının 25. yılı anma törenindeki sakarlığı ile gündem oldu.

Soykırımın 25'inci yılında anma etkinlikleri için Ruanda'da olan Juncker, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve First Lady Jeannette Kagame ile Anma Işığı Anıtı'nın ateşini yaktı.

Ancak Juncker, yanlış bir hamleyle meşaleyi First Lady'nin suratına doğru tuttu. Neyse ki Kagame hızlı refleks gösterdi ve yanmaktan son anda kurtuldu.

Junker, 2018'in Aralık ayında Brüksel'deki AB liderleri toplantısında kendisini karşılayan kadının saçlarını karıştırmıştı.

Juncker, daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in dansını taklit ederek de gündem olmuştu.

Kaynak: TRT Haber