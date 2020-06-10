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AB Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların "kademeli ve kısmen" açılmasına ilişkin önerilerini açıklayacağını bildirdi.
Borrell, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında kapatılan AB'nin iç sınırlarının haziranda açılmasının planlandığını belirten Borrell, dış sınırların ise ikinci aşamada açılacağını ifade etti.
Borrell, bu hafta içinde AB Komisyonunun dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren "kademeli ve kısmen açılması" yönündeki değerlendirmesini açıklayacağını duyurdu.
AB Komisyonu, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu.
Etiketler: koronavirüs yasakları seyahat yasaklarıSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 14:52
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