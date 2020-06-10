Borrell, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında kapatılan AB'nin iç sınırlarının haziranda açılmasının planlandığını belirten Borrell, dış sınırların ise ikinci aşamada açılacağını ifade etti.

Borrell, bu hafta içinde AB Komisyonunun dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren "kademeli ve kısmen açılması" yönündeki değerlendirmesini açıklayacağını duyurdu.

AB Komisyonu, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu.