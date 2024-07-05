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Dünya
AA 05.07.2024 12:48

AB ile Macaristan arasında Moskova ziyareti krizi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın olası Moskova ziyaretine tepki göstererek, bu ziyarette Macar liderin AB'yi değil, kendi ülkesini temsil edeceği mesajını verdi.

AB ile Macaristan arasında Moskova ziyareti krizi

Borrell, AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın Moskova'ya yapacağı iddia edilen ziyaretle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ziyaretin yalnızca Macaristan ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayan Borrell, AB dönem başkanlığının bir üye ülkeye AB adına dış temsil yetkisi vermediğinin altını çizdi.

Borrell, "Başbakan Orban, Moskova'yı ziyaret etmek için AB Konseyinden herhangi bir talimat almadı. Bu pozisyon, AB ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasındaki resmi temasları kapsamıyor. Dolayısıyla Macaristan Başbakanı, hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." ifadesini kullandı.

Borrell, ayrıca "Putin'in Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya sınır dışı edilmesindeki rolü nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından suçlandığını ve hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını" da hatırlattı.

Viktor Orban'ın Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceği dün basına yansımış, bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu.

Budapeşte-Brüksel-Moskova hattı

Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı. Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü.

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceğine açıklık getirmedi

Öte yandan Orban, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceği iddialarına ise yanıt vermedi.

Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı.

Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü.

AB-Rusya ilişkileri, 2014'de Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya arasında süren savaş, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Macaristan Rusya Ukrayna
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