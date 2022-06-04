Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Borrell, "Bir anlaşmaya varma ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na dönme ihtimali azalıyor. Ancak ilave bir çabayla bunu hala yapabiliriz." ifadesini kullandı.

İran Nükleer Anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın koordinatörü olan Borrell, anlaşmanın önündeki sorunlara çözüm bulunması için kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyordu.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine dönmesini isterken, İran, nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyordu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, müzakerelerin 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle durdurulduğunu açıklamış, 13 Mayıs'ta ise müzakerelerin yeniden başladığını bildirmişti.