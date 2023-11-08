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Dünya
AA 08.11.2023 20:54

AB Gazze’ye denizden yardım koridoru üzerinde çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'ye denizden yardım koridoru üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

AB Gazze’ye denizden yardım koridoru üzerinde çalışıyor
[Fotograf: Reuters]

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kapsamında kendini savunma hakkının bulunduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

"İsrail'i desteklemek gerekli ama Gazze'deki sivillere yardım etmek ve onları korumak da bir o kadar önemli. Filistinli sivillerin ölü sayısı ve acıları trajik. Görmezden gelemeyeceğimiz görüntüler var. Bunlar bizi, hepimizi derinden sarsıyor. Dolayısıyla İsrail'in Hamas'la savaşma hakkı olsa da, sivil kayıplarından kaçınmaya çalışması ve mümkün olduğunca hedefi tutturması da çok önemli çünkü her insanın hayatı önemli."

AB'nin Gazze'ye ayırdığı yardımları 25 milyon avro artırdığını anımsatan von der Leyen, toplam yardım miktarının 100 milyon avroya ulaştığını ancak asıl meselenin bunu Gazze'ye ulaştırmak olduğunu ifade etti.

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Von der Leyen, Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım konvoylarının büyük insani ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Bu nedenle Kıbrıs'tan Gazze'ye bir deniz koridoru üzerine çalışıyoruz. Bu yardımların sürekli, düzenli ve güçlü biçimde akmasını sağlayacak." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in bombardımanında Gazze'de 3 cami daha yıkıldı
İsrail'in bombardımanında Gazze'de 3 cami daha yıkıldı

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

Guterres: Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü
Guterres: Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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