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Dünya
AA 31.07.2023 11:13

AB: Filipinler ile deniz güvenliği konusunda işbirliğini güçlendirmeye hazırız

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olmasının" önemine dikkati çekerek Filipinler ile deniz güvenliği konusunda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

AB: Filipinler ile deniz güvenliği konusunda işbirliğini güçlendirmeye hazırız
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin Filipinler'e yaptığı ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Von der Leyen, ortak basın toplantısında ikili ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB-Filipinler işbirliğindeki yeni dönemi hızlandırmak ve geliştirmek için Marcos Jr'ın davetine icabet ettiğini söyleyen Von der Leyen, "AB, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için destekleyici eylemlerde bulunmuştur. Çünkü baskılardan arındırılmış bir Hint-Pasifik, AB'de istikrar, barış ve refah için önemli. Bilgi paylaşımı, tehdit değerlendirme ve Filipinler Sahil Güvenliğinin kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla Filipinler ile bölgedeki deniz güvenliği konusundaki işbirliğini güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Taraflar, ekonomik alanda da işbirliğini güçlendirecek

Marcos Jr'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, taraflar, Filipinler-AB Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yenilenmesi konusunu da istişare etti.

Görüşme sırasında ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını ve AB-Filipinler arasındaki ticareti canlandırmaya odaklandıklarını belirten Marcos Jr, "Filipinler'i döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda desteklemeyi amaçlayan ve 60 milyon avro değerinde hibe sağlayan 'Yeşil Ekonomi Programı' konusunda anlaşma imzalama hususunda mutabık kaldık." ifadesine yer verdi.

Marcos Jr ayrıca AB'nin Bangsamoro sürecinin yanı sıra Filipinler'de hukukun üstünlüğü, tarım ve afet yönetimi alanlarındaki gelişime verdiği "güçlü desteği" de takdir etti.

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