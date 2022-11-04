AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında AB'nin saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

Hükümetin bağımsız ve kapsamlı soruşturma çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Massrali, şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini; bunun, demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

Massrali, "Yaralıların kısa sürede iyileşmesini, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.