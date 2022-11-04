Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik saldırıyı kınadı
[Fotograf: AFP]
Avrupa Birliği (AB), eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.
AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında AB'nin saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.
Hükümetin bağımsız ve kapsamlı soruşturma çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Massrali, şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini; bunun, demokrasiye zarar verdiğini belirtti.
Massrali, "Yaralıların kısa sürede iyileşmesini, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.
Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Avrupa Birliği Pakistan
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