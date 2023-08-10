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Dünya
AA 10.08.2023 16:33

AB, Almanya'nın karbon kaçağı riskini düşürme planını onayladı

Avrupa Birliği (AB), Almanya'da enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yakıt emisyon ticaret sisteminden (ETS) kaynaklanan karbon kaçağı riskini düşürmek için hazırlanan 6,5 milyar euroluk programa onay verdi.

AB, Almanya'nın karbon kaçağı riskini düşürme planını onayladı
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu, Almanya'da şirketlerin üretimlerini daha esnek emisyon kuralları olan ülkelere taşıma riskini azaltmak amacıyla hazırlanan kamu destek programının onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, plan çerçevesinde Almanya'da emisyon ticaret sisteminden kaynaklanan yüksek yakıt fiyatları sonucunda ortaya çıkabilecek karbon kaçağı riskini ele almak için enerji yoğun şirketlere 6,5 milyar euro kaynak sağlanacağı bilgisi verildi.

Programla, uluslararası rekabete maruz kalan ve yoğun enerji tüketen şirketlerin 2030 yılına kadar destekleneceğine işaret edilen açıklamada, "Destek, şirketlerin üretimlerini daha hafif emisyon kurallarına sahip ülkelere taşıyarak sera gazı emisyonlarının artmasına neden olan karbon kaçağı riskini azaltmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, belirlenen kriterlere uyan şirketlerin bir önceki yıl ETS kaynaklı maliyetlerinin yüzde 65 ile 95'lik kısmı geri ödenecek; söz konusu kaynağın en az yarısının şirketin enerji verimliliğini artıracak ve üretimi karbonsuzlaştıracak amaç ve hedeflere yöneltilmesi gerekecek.

Karbon kaçağı veya karbon sızıntısı, katı iklim politikaları uygulayan bir ülkedeki şirketlerin, üretimlerini daha hafif emisyon kuralları olan yerlere kaydırarak yüksek emisyon salmaları anlamını taşıyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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