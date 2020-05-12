Avrupa Birliği (AB), Afganistan'da bir cenaze töreni ile hastaneyi hedef alan iki terör saldırısını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan'daki korkunç terör saldırılarını açıklayacak kelime bulunmuyor. Onlarca masum sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Anneleri, yeni doğan bebekleri, hemşireleri ve yasta olan aileleri hedef almak insanlık dışı ve canice bir eylemdir" denildi.

"Sorumlular cezalandırılmalıdır"

Borrell, Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen saldırının uluslararası yardım çalışanlarını da hedef aldığını belirterek, AB'nin söz konusu kişilerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Saldırıların uluslararası insancıl hukuku da açık bir şekilde ihlal ettiğinin altını çizen Borrell, "Sorumlular cezalandırılmalıdır" dedi.

Borrell, Afganistan'da kalıcı ateşkesin acil şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizerek, AB'nin tüm taraflara bunun gerçekleşmesi için çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Afganistan'da terör saldırısı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmıştı.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ise 13 sivil yaşamını yitirmişti.