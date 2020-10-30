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9 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan ordusu, sahada ilerleyişini sürdürüyor. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna, Azerbaycan anında karşılık veriyor.
Azerbaycan ordusu, Hudaverdili, Gurbantepe, Şahveledli, Hubyarlı, Aladin, Vecneli, Kavdadıg, Memer ve Mollalı köylerini Ermenistan'dan geri aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri sosyal medya hesabından duyurdu.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 30, 2020
Etiketler: Son Dakika Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:20
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