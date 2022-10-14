Temsilciler Meclisi 6 Ocak 2021 yılındaki Kongre baskınına ait yeni görüntüler paylaştı.

Donald Trump destekçileri kongre binasını basmış ve bina içerisine girerek olaylar çıkarmıştı.

Görüntülerde Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin yaşadığı korku dolu anlar kayıtlara geçti. Pelosi, "Kongredeki oturumu hemen bitirmeliyiz yoksa (protestocular) tam bir zafer kazanır" dedi.

Senato Azınlık Lideri olan Chuck Schumer de olay günü görevlilere yardım çağrısında bulundu.

Görüntülerde meclis üyelerinin güvenlik güçleri tarafından güvenli bir bölgeye götürüldüğü de görülüyor.

Baskın esnasında içeride bu görüntüler yaşanırken, dışarıda protestocular Nancy Pelosi'nin dışarı çıkması için gösteriler düzenliyor.

Pelosi ve Schumer Trump'ı suçladı

Kayıtlarda Pelosi Trump'ın olayları teşvik ettiğini söylerken Schumer'in ise ABD Başkanının neden protestocuları kongre binasını terk etmeleri için uyarmadığı sözleri duyuluyor.

Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, kongre baskınında Trump'ı olayların merkezindeki kişi olarak nitelendirdi.

Komite, oy birliğiyle Trump’ın ifade vermek üzere davet edilmesini kararlaştırdı.