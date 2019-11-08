İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın yayınladığı raporda, Afrika kıtasının güney, doğu ve orta bölümlerinde hem kuraklık hem de aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle milyonlarca kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

Zimbabve’nin 1981 yılından bu yana en az yağışı aldığı, doğuda Kenya, Etiyopya ve Somali’nin de kuraklıktan etkilendiği aktarılan raporda, Güney Sudan’da görülen sel felaketinin ise yaklaşık 900 bin kişiyi etkilediği ifade edildi.

Raporda, incelenen 18 Afrika ülkesinin son 10 yılda iklimsel felaketler nedeniyle yıllık 700 milyon dolar kaybettiğine işaret edildi.

Angola, Botsvana, Kongo Democratik Cumhuriyeti, Esvatini, Etiyopya, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mozambik, Namibya, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve’nin ele alındığı raporda, iklim krizinin yol açtığı mevsimel değişimlerin milyonlarca kişinin evini terk etmesine de yol açtığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA