29 Nisan'da Yokohama Limanı'ndan ayrılan ¨Asuka II¨ adlı yolcu gemisinde, 60 yaşındaki bir yolcunun Covid-19 olduğu tespit edildi.

Yolcu, kamarasında karantinaya alınırken diğer yolcuların da kamaralarından çıkmamaları istendi.

İçinde 302 yolcu ve 425 kişilik mürettebat bulunan gemi, limana geri döndü. Covid-19 olan yolcunun, diğer yolcularla yakın temasa girmediği belirtildi.

Geminin işleticisi NYK Cruises, tüm yolcuların gemiye binmeden bir hafta önce negatif testlerini ibraz ettiğini açıkladı.

Sefer esnasında yapılan testlerde ise kişinin Covid-19 olduğunun saptandığını belirten firma, olay sonrası geminin yeniden limana döndüğünü açıkladı.

¨Asuka II¨ gemisinin kuzeydeki Aomori ve Hokkaido bölgelerini düzenleyeceği sefer sonrası 5 Mayıs'ta yeniden Yokohama'ya dönmesi planlanmıştı.