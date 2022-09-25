Açıklama, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden geldi.



300'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu. Buna göre, Fanatik Yahudi gruplar, Yahudi Yeni Yılı gerekçesiyle Aksa'nın

Fas Kapısı'ndan sesli dua ve ilahiler eşliğinde Aksa'ya girdi. İçeride kışkırtıcı eylemler sergiledi.



Filistinliler için ise Mescid-i Aksa'ya girişte kısıtlamalar getirildi. Çatışma ihtimaline karşı kapılardaki güvenlik güçlerinin sayısının artırıldı.