Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
300 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
[Fotograf: İHA]
İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini sürdürüyor. 300'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci, Yahudi Yeni Yılı bahanesiyle, İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya girdi.
Açıklama, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden geldi.
300'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu. Buna göre, Fanatik Yahudi gruplar, Yahudi Yeni Yılı gerekçesiyle Aksa'nın
Fas Kapısı'ndan sesli dua ve ilahiler eşliğinde Aksa'ya girdi. İçeride kışkırtıcı eylemler sergiledi.
Filistinliler için ise Mescid-i Aksa'ya girişte kısıtlamalar getirildi. Çatışma ihtimaline karşı kapılardaki güvenlik güçlerinin sayısının artırıldı.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa
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