Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Fatehpur'da 27 kişi birden 3 kişilik araca bindi.

Polis çok hızlı gittiği gerekçesiyle aracı durdurmaya çalışırken, polisten kaçmaya çalışan sürücü, çok uzaklaşamadan yakalandı.

Polis aracın içindeki kişileri teker teker indirip saydı ve araçta 27 kişi olduğu görüldü.

Hem hız sınırının ihlal edildiği hem de kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konuldu.