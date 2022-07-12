Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
3 kişilik araca 27 kişi bindi
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 27 kişi, 3 kişilik araca bindi. Hız sınırının ihlali ve kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konuldu.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Fatehpur'da 27 kişi birden 3 kişilik araca bindi.
Polis çok hızlı gittiği gerekçesiyle aracı durdurmaya çalışırken, polisten kaçmaya çalışan sürücü, çok uzaklaşamadan yakalandı.
Polis aracın içindeki kişileri teker teker indirip saydı ve araçta 27 kişi olduğu görüldü.
Hem hız sınırının ihlal edildiği hem de kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konuldu.
Etiketler: Hindistan
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