Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
3 bin dolarlık hediye aldı, bavulundan çöp çıktı
Avrupa tatilinde 3 bin dolardan fazla harcayarak hediyeler aldı, eve geldiğinde valizinden hediyeler yerine kullanılmış tişört, tıraş kremi ve köpek maması çıktı.
İngiltere New Hampshire'dan Gina Sheldon, 11 gün boyunca Avrupa'da seyahat ederek yılbaşı alışverişi yaptı.
Deri ceket, takılar ve çantaların aralarında bulunduğu hediyelere 3 bin dolardan fazla para harcadı.
Eve dönüp bavulunu açınca şok yaşadı.
Hediyelerinin yerini köpek maması, kirli tişörtler ve kullanılmış tıraş kremi almıştı.
Gina, eşyaların Paris'teki Charles DeGaulle Havalimanı'ndaki bagaj alanında değiştirildiğine inanıyor.
Air France ve Delta Airlines, yaptığı açıklamada Gina Sheldon ile görüştüklerini ve soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını açıkladı.
İyimserliğini sürdüren Sheldon ise "Arkadaşlarıma hediyelerini veremedim ama ilginç bir hikaye anlatabildim" dedi.
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