2019 yılında ilk siyasi çalkalanma Sudan'da yaşandı. Uzun süredir devam eden ekonomik kriz halkı sokaklara döktü.

Gösteriler hız kesmeyince, asker 11 Nisan'da yönetime el koydu. Ülkeyi 30 yıldır yöneten Ömer el-Beşir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Venezuela'da darbe girişimleri bastırıldı

Venezuela ise 30 Nisan'da yaşanan bir darbe girişimi ile sarsıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalif lider Juan Guaido'yu açıkça destekledi.

Kendini başkan ilan eden Guaido'yu ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra bazı Latin Amerika ülkeleri de peş peşe tanıdı.

Türkiye, Rusya ve Çin'in desteklediği Maduro, darbeyi bastırmayı başardı.

Maduro, Washington yönetimini darbenin arkasında olmakla suçladı.

"Dünya halklarının önünde anayasal başkan olarak emperyalist amerikan yönetimi ile tüm ilişkileri kesme kararı aldım."

Yaşanan küçük çaplı darbe girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak ekonomiye yükü ağır oldu.

Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip Venezuela'da ekonomik kriz yıl boyunca aşılamadı.

"Bolivya'da ordunun baskısı istifa getirdi"

Bolivya'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı yönetimi değiştirdi.

Uzun süredir Washington'ın hedefinde olan Devlet Başkanı Evo Morales, gösteriler ve ekonomik kriz nedeniyle çıkmaza girdi.

Ordu, Morales'e karşı durunca istifa kaçınılmaz oldu. 2005'ten bu yana iktidarda olan Morales, 10 Kasım'da Meksika'ya iltica etti.

ABD'nin demokrasi çıkmazı

Darbelerde ABD'nin rolü ve tutumu tartışma yarattı.

Washington yönetimi, desteklediği iktidarlara karşı girişimleri kınarken, istemediği yönetimler değiştiğinde darbeye demokrasi demekte hiçbir beis görmedi.

Bolivya'da darbe sonrasında iktidara gelen yönetimin ilk iş olarak ABD ve İsrail'e vizeleri kaldırması da dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber