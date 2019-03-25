Ortalama bir iş gününde bir dakika önemsiz gözükebilir.

O bir dakikanızı mail atmaya, kahve doldurmaya ya da iş arkadaşınızla kısa bir sohbet etmeye ayırabilirsiniz.

Ancak internet ortamında bir dakika oldukça önemli.

Çünkü o bir dakikada dünya genelinde internetten milyonlarca kez arama yapılıyor, sosyal medyalara binlerce kez giriş yapılıyor ve online alışveriş sitelerinden binlerce dolar para harcanıyor.

2019'da interneti kullanma alışkanlıkları nasıl değişti?

Sosyal medya uzmanları Lori Lewis ve Chadd Callahan tarafından toplanan verilere göre 2019 yılında insanlar internet için daha fazla zaman ayırmakla kalmayıp, interneti kullanma alışkanlıklarını da değiştirdi.

Aralarında Twitter ve Snapchat'in de bulunduğu sosyal medya devleri 2019 yılına düşüşle başlarken, uluslarası dizi ve film izleme platfromu Netflix ve Instagram'da 2018 yılının aynı dönemine kıyasla ciddi bir yükselme yaşandı.

Facebook, uluslararası veri skandallarına rağmen, küçük yüzdelerde de olsa, aktif kullanıcı sayısını artırmaya devam etti.

Snapchat, 2018'in başlarında yeniden tasarlanmasından sonra kullanıcılarını kaybetti.

İnsanlar internet üzerinden alışverişe 1 dakikada 996 bin 956 dolar harcarken, 2018 yılında bu rakam, 862 bin 823 dolardı.

Kaynak: Visual Capitalist