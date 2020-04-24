Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 bin 197, vaka sayısı 2 milyon 712 bin 258'e ulaştı.

En fazla can kaybı ABD'de

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 49 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 25 bin 549 can kaybı ile İtalya, 22 bin 157 ile İspanya, 21 bin 856 ile Fransa, 18 bin 738 ile İngiltere, 6 bin 490 ile Belçika, 5 bin 481 ile İran, 5 bin 404 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

İyileşen sayısı 744 bini geçti

Binden fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"4 bin 177 ile Hollanda, 3 bin 313 ile Brezilya, 2 bin 491 ile Türkiye, 2 bin 143 ile Kanada, 2 bin 21 ile İsveç ve 1549 ile İsviçre."

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 744 bin 366 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 777 bin 695 kişi bulunuyor.