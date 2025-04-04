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Dünya
AA 04.04.2025 13:51

19 eyalet başsavcısı, Trump'ın seçim kurallarını sıkılaştıran kararnamesine karşı dava açtı

ABD'de 19 eyaletin demokrat başsavcısı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan, federal seçimlerdeki seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesini zorunlu kılacak kararname hakkında, "eyaletlerin kendi seçimlerini yönetme yetkilerine karşı, anayasaya aykırı bir müdahale" olduğu gerekçesiyle dava açtı.

19 eyalet başsavcısı, Trump'ın seçim kurallarını sıkılaştıran kararnamesine karşı dava açtı
[Fotograf: Reuters]

Arizona, California, Connecticut, Colorado, Rhode Island, Vermont ve Wisconsin dahil 19 eyaletten başsavcılar, Trump'ın ülkedeki seçimlere ilişkin imzaladığı yeni kararnameyi, "eyaletlerin kendi seçimlerini yönetme yetkilerine karşı, anayasaya aykırı bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Kararnameye karşı dava açan eyalet başsavcıları, Trump'ın federal seçimlerde güvenliğin sağlanması için seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesini zorunlu kılan ve posta yoluyla kullanılan ancak seçim gününde ulaşmayan oyları sayıma dahil eden eyaletlere karşı "aksiyon alınmasını" öngören bu değişikliği yapma yetkisinin bulunmadığını savundu.

Demokrat başsavcılar, kararname kapsamındaki yürütme emrinin "anayasaya aykırı, antidemokratik ve Amerikan karşıtı" olduğunu ifade etti.

New York Başsavcısı Letitia James, konuyla ilgili açıklamasında, "Biz demokrasiye sahibiz, monarşi değiliz. Bu yürütme emri, otoriter bir güç gasbıdır." görüşünü paylaşırken, Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha da Trump yönetiminin "eyaletleri anayasa dışı bir emre uymaya ya da Kongre onaylı fonları kaybetmeye zorladığını ve bunun Başkan'ın yetkisinde olmadığını" kaydetti.

California Başsavcısı Rob Bonta, söz konusu kararnamenin ülke çapındaki seçmenleri "oy kullanma hakkından mahrum bırakmayı" amaçladığı ve geniş kapsamlı oy kısıtlamalarına yol açacağı yorumunu yaptı.

Trump'ın ülkedeki seçimlere ilişkin imza attığı kararnamede, "federal seçimlerde" güvenliğin sağlanması için seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtilmişti. Posta yoluyla kullanılan ancak seçim gününde ulaşmayan oyları sayıma dahil eden eyaletlere karşı "aksiyon alınacağı" mesajı da verilen kararnamede, eyaletlerin seçim fonundan yararlanabilmelerinin kararnameye uymalarına bağlı olduğu kaydedilmişti.

Kararnameyi imzalarken açıklamada bulunan Trump, "Bazıları seçimi açık ara farkla kazandığımız için şikayetçi olmamamız gerektiğini düşünüyor olabilir ancak seçimlerimizi düzene koymalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Posta yoluyla uzaktan oy kullanma yöntemi, Cumhuriyetçi Parti tarafından sık sık itiraza konu oluyor.

ABD'de bazı eyaletlerdeki yasalara göre, seçimden belirli bir süre sonra teslim alınan posta oyları, seçim tarihinden önce gönderilmiş olması halinde sayıma dahil ediliyor.

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