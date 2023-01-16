56 yaşındaki bir kadın, 18 yaşındaki Indiana Üniversitesi öğrencisini halk otobüsünde başından bıçakladı.

Bloomington polisi yaptığı açıklamada, kurbanın Bloomington Transit otobüsünün çıkış kapılarının açılmasını beklediği esnada, başka bir yolcunun saldırısına uğradığını söyledi.

Otobüs güvenlik kamerası görüntüleri, saldırıdan önce iki kadın arasında herhangi bir etkileşim olmadığını gösterdi.

Yine otobüse binen bir tanık, kız öğrenciye saldıran kişiyi takip etti ve polisle temasa geçti, polis daha sonra Billie R. Davis'i tutukladı.

Mahkeme kayıtlarına göre Davis, cinayete teşebbüs ve ağırlaştırılmış darpla suçlanıyor.

Çok sayıda bıçak darbesi alan öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı. Adı açıklanmadı.

WNDU-TV'ye göre mahkeme belgeleri, Davis'in kurbanının ırkı nedeniyle hedef alındığını gösteriyor.

Mahkeme kayıtlarına atıfta bulunan WRTV-TV , Davis'in polise, "ülkemizi havaya uçurmak için bir kişi daha eksik olacak" dediğini açıkladı.