Sanal oyundaki karakterini geliştirmek için tam 1 milyon 400 bin dolar harcadı ancak bir servet yatırdığı karakteri yanlışlıkla 600 dolara satıldı.

Dünyanın en büyük sanal oyun pazarına sahip olan Çin'de sıra dışı bir dava gündemde. Lu Mou isimli Çinli oyunsever, bir çevrimiçi oyunda 1 milyon 400 bin dolar harcayarak sanal bir karakter oluşturdu.

Çinli oyuncu, karakterini bir arkadaşına oynaması için verdi. Ancak aşırı oyun oynamaktan dikkati dağıldığını öne süren arkadaşı, karakteri yanlışlıkla 600 dolar fiyatla satışa çıkardı. Milyon dolarlık karakter anında satıldı.

Çin mahkemesi milyon dolarlık karakterin sahibine iadesine hükmetti

Hem karakterinden olan hem de milyon dolar zarara uğrayan Mou, arkadaşına dava açtı. Mahkeme, karakterin asıl sahibine verilmesine, karakteri satın alan kişiye de 13 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Çin yönetimi, ülkedeki video oyunu bağımlılığı ile mücadele amacıyla sıkı önlemler de getirdi. 18 yaşın altındaki kişilerin, hafta içi 90 dakikadan fazla, hafta sonu ise 3 saatten çok oyun oynaması yasaklandı.

Kaynak: TRT Haber