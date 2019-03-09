Uluslararası öğrencilerin bir araya gelerek kültürlerini tanıttığı ve kaynaştığı etkinlik, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki Sri Lanka Vakıf Enstitüsü'nde bu ülkeden misafir öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

UDEF'i temsilen programa katılan Mehmet Çelik, programın açılışında yaptığı konuşmada, 12.Uluslararası Öğrenci Buluşmasının Sri Lanka etabını gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Federasyonun faaliyetleri hakkında davetlilere bilgi veren Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2004'te Sosyal Araştırmalar ve Kültürlerarası Dayanışma Derneği (SADER) ile başlayan süreç, bugün Türkiye'de 64 derneğe ulaşmış vaziyette. Bu çalışmanın Sri Lanka'ya, Endonezya'ya, Ekvador'a ve daha nice memleketlere de taşınması büyük önem arz ediyor. Biz, Doğu'dan Batı'ya adil bir dünya istiyoruz. Bu çalışmanın yaygınlaştırılması ve yayılması ümmet bilincinin oluşturulması adına da çok büyük bir adımdır. Bu noktada, Doğu'dan Batı'ya adil bir dünyanın tesisi için de uluslararası öğrenciler büyük önem arz etmektedir."

Çelik, Türkiye Bursları, UDEF'e bağlı uluslararası öğrenci dernekleri, uluslararası öğrenci çalışmaları ve Türkiye mezunlarıyla kurulan iletişim gibi birçok konuda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Etkinliğe Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar da katıldı.

Yerel dans ve müzik gösterilerinin de yapıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Programın sonunda katılımcılar Sri Lanka'nın yöresel lezzetlerinden de tatma imkanı buldu.

Kaynak: AA