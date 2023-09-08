Yeni keşfedilen kuyruklu yıldız bu hafta sonu gözlemlenebilecek

Kesin boyutu bilinmeyen kaya ve buz topuna, onu ilk kez 12 Ağustos'ta fark eden Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura'nın adı verildi.

Paris Gözlemevi'nden astrofizikçi Nicolas Biver, kuyruklu yıldızların keşfedildikten hemen sonra en yüksek görünürlük anına ulaşmasının nadir olduğunu söyledi.

AFP'ye verdiği demeçte, "Çoğu, Güneş'e en yakın noktaya gelmeden aylar, hatta yıllar önce keşfediliyor. Kuyruklu yıldız yalnızca her 437 yılda bir Güneş'in yanından geçiyor." dedi.

Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaştığında, ısı buz çekirdeğinin toz ve gaza dönüşmesine neden oluyor ve bu da uzun bir kuyruk oluşturuyor.

Güneş'in ışığı bu kuyruktan yansıyarak kuyruklu yıldızları Dünya'dan görmemizi sağlıyor.

Bilimsel adı C/2023 P1 olan Nishimura, 17 Eylül'de Güneş'in en yakınından geçecek.

Biver, Güneş'ten 33 milyon kilometre uzakta olacağını, bunun Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin dörtte birinden daha az olacağını söyledi.

Kuyruklu yıldız daha sonra 125 milyon kilometre uzaktan Dünya'nın yanından zararsız bir şekilde geçecek.