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Dünya Dışı
AA 26.10.2023 17:38

Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-17 mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği yeni taykonot ekibi hedefine ulaştı.

Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-17 mekiği uzay istasyonuna ulaştı
[Fotograf: Reuters]

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin'i taşıyan Şıncou-17 uzay mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

6,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan taykonotlar mekikten modüle geçerek, uzay istasyonuna girdi.

Yeni ekip, istasyonda 5 aydır görev yapan taykonotlar Cing Haypıng, Cu Yangcu ve Gui Hayçao ile yörüngede buluştu.

İki grubun, 4 gün içinde görev devir teslimini tamamlamasının ardından eski ekip Dünya'ya dönecek.

En genç taykonot ekibi

Şıncou-17 ekibi, Çin'in bugüne kadar uzay istasyonuna yolladığı en genç taykonot grubu olma özelliği taşıyor.

Daha önce 2021'de, Şıncou-12 seferinde istasyonda görev alan 1975 doğumlu Tang Hongbo, ekibin komutanlığını üstlendi.

İlk kez uzay görevinde yer alan 1988 doğumlu Ciang Şinlin ve 1989 doğumlu Tang Şıngcie ise Çin'in uzaya gönderdiği en genç taykonotlar oldu.

Uzay istasyonunda 5 ay görev yapacak taykonot ekibinin, yörüngede bilimsel deneyler ve teknoloji testlerinin yanı sıra istasyonun bakımını ve diğer görevleri yerine getireceği kaydedildi.

Şıncou-17 mekiği, sabah saatlerinde "Long March-2F" roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (gök sarayı) istasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu'nu model alarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamanlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

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