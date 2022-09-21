Rus Uzay Aracı Soyuz, NASA astronotu Frank Rubio ile Roscosmos kozmonotları Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin'i taşıyacak.



Aracın Uluslararası Uzay İstasyonuna varışı üç saat sürecek. Soyuz yörünge kompleksine kenetlenecek ve yaklaşık iki saat sonra iki uzay aracını birbirine bağlayan kapaklar açılacak.



Soyuz ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonuna yapılan 67'nci uzun süreli sefer olan Expedition 67'ye katılacak.



Rubio, Prokopyev ve Petelin'in Soyuz yolculuğu ile altı aylık uzay görevleri başlamış olacak. Bu, Prokopyev'in ikinci, Rubio ve Petelin'in ilk uzay uçuşu olacak.