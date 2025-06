Çocuklar tatilin keyfini TRT uygulamalarında çıkaracak

Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT, yayıncılığın yanı sıra yeni medya alanındaki başarılarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Dijital uygulamaları ile milyonlarca kullanıcıya ulaşan Türkiye’nin köklü kurumu TRT, TRT Çocuk Oyun Dünyası, TRT Çocuk Kitaplık, TRT Çocuk Satranç, tabii Çocuk, TRT Dinle ve TRT Bil Bakalım ile bu yaz tatilinde de çocukların bilgi ve eğlence kaynağı olmaya devam edecek.

TRT Çocuk Oyun Dünyası ile eğitici oyunlar ve bilgi bir arada

Çocuklar yaz tatilinde, eğlenceli ve öğretici anların tadını TRT Çocuk Oyun Dünyası’nda çıkarıyor! Eğitici oyunlar ve online oyunlar kapsamındaki bu oyunla çocuklar, renkli ve hareketli bir kasaba ortamında diledikleri oyunları oynayarak karakterleri yönlendirirken, kazandıkları ödüllerle binalar, araçlar ve haritaya ekledikleri yeni oyunlarla hayal ettikleri kasabayı inşa edebiliyor.

TRT Çocuk Oyun Dünyası’nın eğitici oyunlarına Play Store ve App Store’dan indirerek ulaşılabiliyor.

TRT'den çocuklara zeka dolu bir satranç oyunu: TRT Çocuk Satranç

TRT, satranç oyunu oynamayı seven çocuklara yönelik eğitici içeriklerine bir yenisini daha ekledi. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan "TRT Çocuk Satranç" oyunu, çocuklara satrancı öğretirken aynı zamanda analitik düşünme, mantık yürütme ve problem çözme becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor. Renkli karakter seçenekleriyle kişiselleştirilebilen bu oyun, eğlenceli arayüzüyle çocukların strateji kurma yeteneklerini destekliyor.

Farklı zorluk seviyeleri sunan uygulama, çocukların seviyelerine uygun şekilde gelişim göstermelerine imkan tanıyor. Hamle analizleri, öğretici ipuçları ve etkileşimli içerikleriyle dikkat çeken TRT Çocuk Satranç, hem öğretici hem güvenli bir oyun ortamı sunarak çocukların dijital dünyada nitelikli zaman geçirmelerini sağlıyor.

TRT Çocuk Satranç oyunu ücretsiz bir şekilde Google Play ve App Store mağazalarından indirilebiliyor, TRT Çocuk web sitesinden de oynanabiliyor.

Tatilde okuma keyfi TRT Çocuk Kitaplık ile şimdi daha eğlenceli

Tatilde geçirilen keyifli zamanlarda kitap okumayı eğlenceli hale getiren TRT Çocuk Kitaplık, online okuma uygulaması ile çocuklara animasyonlu ve etkileşimli bir okuma deneyimi sunuyor. Uygulamada yer alan hikâyeler; labirent, kart eşleştirme, yapboz ve nokta birleştirme gibi oyunlarla zenginleştirilerek, çocukları kitapların büyülü dünyasına keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunlarla desteklenen bu içerikler, tatil sürecinde okuma alışkanlığının devam etmesini sağlıyor.

Uzman pedagoglar tarafından yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilen kitaplar, okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocukların dil, okuma ve anlama becerilerini güçlendiriyor. Online, ücretsiz kitap okuması olan bu uygulamada yer alan Ebeveyn Paneli sayesinde aileler, çocuklarının hangi kitapları okuduklarını ve uygulamada ne kadar vakit geçirdiklerini kolayca takip edebiliyor.

TRT Çocuk Kitaplık yüzlerce kitaplık zengin kütüphanesiyle Play Store ve App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.

TRT’nin 36 mobil oyunu bu yaz da çocuklarla buluşuyor

Toplamda 148 milyonu aşkın kez indirilen TRT Çocuk mobil oyunları, eğlenceli olduğu kadar eğitici oyunlarla çocuklara keyifli bir tatil sunuyor. Her yaş grubuna uygun, reklamsız ve güvenli içeriklerle tasarlanan TRT çocuk eğitici oyun uygulamalarından 36 oyun, çocukların dijital dünyada hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor. Yaz boyunca çocuklar, hayal güçlerini geliştirecek, strateji kurmayı öğrenecek ve keşfetmenin tadına varacaklar—üstelik tamamen güvenli bir ortamda!

Tatilde eğlencenin bir başka adresi “tabii çocuk” olacak

TRT’nin dijital platformu tabii, çocuklara özel açtığı yepyeni bir kanal olan tabii Çocuk ile yaz tatilinde minik izleyicilere yeni bir dünya sunuyor.

Oyunla öğrenmeyi buluşturan, doğa sevgisini, paylaşmayı ve dostluğu anlatan hikâyeleriyle tabii Çocuk, eğitici çizgi filmler, eğitici animasyon filmler, çocuklar için filmlerle dijital dünyada çocukların yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor. “Ege ile Gaga”, “Rafadan Tayfa”, “Pırıl”, “Supa Strikas”, “CoComelon” ve “Blippi” gibi çocukların severek takip ettiği yapımlar da platformda yerini alıyor.

Çocukların keyifle vakit geçirdiği, ailelerin ise güvenle izlettirdiği tabii Çocuk’ta, tüm içerikler aile değerleriyle uyumlu ve pedagojik olarak incelenmiş yapımlardan oluşuyor. Eğlenceli olduğu kadar öğretici olan içerikler, uzman ekiplerin titiz değerlendirmeleriyle seçilerek yayına alınıyor. Böylece çocuklar güvenli bir ortamda öğrenmenin ve keşfetmenin tadını çıkarırken, ebeveynler de bu deneyime gönül rahatlığıyla eşlik edebiliyor.

TRT Bil Bakalım’da eğlence ve rekabet devam ediyor

Yaz tatilinde eğlence ve rekabetin devam edeceği eğitici oyun olan TRT Bil Bakalım, çocuklar ve gençler için eğlenceli, düşündürücü ve bilgi dolu etkinliklerle dolu bir deneyim sunuyor. Çocuk oyunları da olan uygulamada seviyelerine uygun soruların yer aldığı yarışmalar, tatil boyunca çocukların ilgi odağı oluyor. Sürekli yenilenen içerikleriyle çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan TRT Bil Bakalım, kullanıcılarına onlarca kategori ve binlerce soru ile bilgiye ulaşmanın eğlenceli bir yolunu sunuyor.

TRT Bil Bakalım uygulaması Play Store veya App Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

TRT Dinle’de yaz tatilinde çocuklara özel içerikler: Çocuk Şarkıları - Çocuk Hikayeleri - Çocuk Masalları - Sesli Kitaplar

TRT Dinle, çocuklara her an her yerde birbirinden zengin çocuk hikayeleri, çocuk masalları ve çocuklar için sesli kitap dinleme imkanı sağlıyor. Uygulamada yer alan çocuk hikayeleri, sesli kitaplar ve masallar tatil boyunca çocukların erişimine açık olacak. İnternetsiz, ücretsiz ve reklamsız dinleme özelliği ile öne çıkan TRT Dinle, kişiselleştirilmiş öneriler sunarak çocuk dinleyicilerine özel bir deneyim yaşatacak.

Kullanıcılar, Google Play ve App Store mağazalarından TRT Dinle uygulamasını ücretsiz olarak indirerek ya da trtdinle.com üzerinden platforma erişerek istedikleri içeriğe anında ulaşabiliyor.