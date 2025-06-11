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Çevre
AA 11.06.2025 13:38

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün elektrik tüketimi yeşil enerjiden karşılanıyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yıllık 2 bin 303 megavatsaatlik elektrik tüketimini tamamen yeşil enerjiden sağladığı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası ile belgelendi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün elektrik tüketimi yeşil enerjiden karşılanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

IC Altyapı Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, inşasından işletmesine, çevre dostu karakteriyle ulaşım altyapı işletmesi sektöründe dünyada örnek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sahip olduğu ayrıcalıklara bir yenisini ekledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yenilenebilir enerji kullanımı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sertifikası almaya hak kazandı.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ (TREPAŞ) aracılığı ile alınan sertifika, köprünün yıllık elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu belgeliyor.

Köprü, yeşil enerji tüketimi sayesinde yıllık 1024,84 ton karbondioksit emisyon azaltımı sağlıyor. Bu miktar, yılda ortalama 22 kilogram karbondioksiti absorbe eden yaklaşık 46 bin 584 ağacın karbon tutma kapasitesine denk geliyor.

Çevre dostu köprü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Alper Akar, estetik, teknoloji ve mühendislik özellikleriyle dünyanın sayılı köprüleri arasında yer alan köprünün inşasından işletmesine tüm süreçlerde çevre dostu karakteriyle öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yıllık 2 bin 303 megavatsaatlik elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu belgeleyen I-REC sertifikası, yenilenebilir enerjiye ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin net bir göstergesi niteliğinde. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızla ülkemizde ve dünyada ulaşım altyapısı işletmeciliğine öncülük etmeye devam edeceğiz."

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yenilenebilir Enerji
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