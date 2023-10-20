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Çevre
TRT Haber 20.10.2023 09:50

Türkiye'nin ilk "sıfır atık adası"

Bu adadan hiçbir atık çıkmıyor. Atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası, Türkiye'nin ilk sıfır atık adası. Emine Erdoğan'ın himayesindeki "sıfır atık" projesi Marmara ve Avşa adalarında da hayata geçecek.

Bu adanın elektriği güneş enerjisinden... Kullanım suyu ise denizden...

Evlerden çıkan her atık, ekonomiye kazandırılan bir değer...

Burası Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası.

Yazın binlerce tatilciyi ağırlayan ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan sıfır atık projesi kapsamına alındı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ekinlik Adasını Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası" ilan etti.

"Görevli çocuklar ayrıştırılan çöpü alıyorlar gidip dönüştürüyorlar"

Bir vatandaş, ayrıştırdığı çöplerinin dönüştürüldüğünü söyleyerek "Evimde bir normal yiyecek atıklarım var, bir de başka bir torbam var. Ona da çıkan camları plastikleri kağıtları poşetleri oraya atıyorum. Görevli çocuklar alıyorlar gidip dönüştürüyorlar bunu" dedi.

Marmara kaymakamı Elif Çelik, Adalar halkının bu projeye uyum sağladığına dikkat çekerek " Adalar daha temiz, geri dönüşüm daha kolay bu proje sayesinde. Halkımız da yeterli düzeyde bilinçlendi" diye konuştu.

Adada 14 atık türü, kaynağından ayrı ayrı toplanıyor. Ekonomiye yeniden kazandırılmak üzere tesislere götürülüyor.

"Hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılıyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı, atıkların ayrı toplanarak hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Organik dediğimiz kısmı da ayrı toplanarak yine kompost. Elektronik atıklar, piller, tokstik atıkları, bitkisel atık yağlar gibi atık türlerinin de kaynakta ayrı toplanması sağlanarak uygun şekilde bertarafı ve geri kazanım işlemleri tarafınızca gerçekleştiriliyor."

Adadaki sıfır atık tırında ise öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor.

Pilot proje, Balıkesir'deki diğer adalarda da uygulanacak

Marmara Adalar Belediye Başkanı, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki hedefimiz Marmara adası, ondan sonra da Avşa adasını yaparak inşallah çok kısa sürede 3 tane adamız sıfır atık adası olacak."

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