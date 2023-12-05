Türkiye'de toprağı korumak için "iklim senaryoları" uygulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keçeci, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, toprak kalitesini iyileştirici çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dünyada sürekli artan nüfusun beslenmesinin önemli bir sorun olduğunu, her ne kadar topraksız tarım üzerine çalışmalar yapılsa da bunun artan nüfusun gıda talebini karşılayacak düzeyde olamayacağını belirten Keçeci, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına dikkati çekti.

"Bu durum tarım topraklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını daha da önemli hale getirmektedir." diyen Keçeci, tarım topraklarının bir yandan sanayileşme bir yandan da artan kentleşme ve aşırı ilaç kullanımı gibi yollarla niteliğinin değişmesine bağlı sürekli azalma eğiliminde olduğunu belirtti.

Toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik 1954'ten bu yana yüzlerce eğitim çalışması, çalıştay ve tarla günleri düzenlediklerini, AR-GE faaliyeti yürüttüklerini dile getiren Keçeci, şöyle dedi:

"Doğal kaynaklarımızı korumak, sahip çıkmak, bu bilinci gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. Toprak kalitesini iyileştirici kompost ve biochar (organik toprak düzenleyicisi) uygulamaları, toprak sürüm teknikleri, yeni nesil nano gübre denemeleri, toprak mikroorganizmalarını artırmaya yönelik doğal kaynakları kullanarak mikrobiyal gübre üretimi ve uygulamasını teşvik etmek, erozyonla biyolojik mücadele, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik müdahaleler, iklim senaryolarının uygulanması ile bitkisel üretimin geleceği gibi birçok başlıkta projeler yürüterek Dünya Toprak Günü'ne katkıda bulunuyoruz."

Her 5 saniyede bir futbol sahasına eşdeğer toprak aşınıyor

5 Aralık Dünya Toprak Günü, 2014'ten bu yana her yıl toprağın önemi konusunda farkındalık yaratmak, toprağın korunmasını ve sürdürülebilir arazi yönetimini teşvik etmek için kutlanıyor. Söz konusu günle, toprağın gıda sağlama, ekosistemleri destekleme, iklim değişikliğini azaltmadaki rolünün anlatılmasının yanı sıra toprak bozulmasının yol açabileceği erozyon, organik madde kaybı ve toprak verimliliğinde azalma gibi önemli çevresel sorunlar konusunda farkındalığı artırmak hedefleniyor.

Sanayileşme ve tarım arazilerinin yetersiz yönetimi toprak kalitesini düşürüyor. Toprak erozyonu tarihsel olarak iklim faktörlerinden kaynaklansa da yoğun tarım, ormansızlaşma ve kirlilik gibi faktörler de süreci hızlandırarak gevşek toprağı kuvvetli rüzgarlara, şiddetli yağmura ve diğer unsurlara maruz bırakıyor.

Her 5 saniyede bir futbol sahasının büyüklüğüne eşdeğer toprak aşınıyor. 2050 yılına kadar dünyadaki toprakların yüzde 90'a kadarının bozulacağı öngörülüyor. Uzmanlar, erozyon devam ederse toprak verimliliğinin azalacağı ve kaybolacağını hatta küresel gıda tedariki ve gıda güvenliğinin tehdit altına gireceği uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Toprak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi iyileştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek yer alıyor.

Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, BM hedefleri çerçevesinde de ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürütüyor.