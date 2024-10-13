Tarım sezonundaki yağışlar geçen döneme göre yüzde 11 arttı

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den, sonraki yılın 30 Eylül'üne kadarki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı 12 aylık yağışları 573,4 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılı 12 aylık döneminde 540,5, bu yılın su/tarım yılı 12 aylık döneminde ise 597 milimetre yağış düştü.

Buna göre, Türkiye'de 2024 su/tarım yılı 12 aylık yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı tespit edildi.

Bu yılın su/tarım yılı 12 aylık yağışları, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Kastamonu, Tokat ve Afyonkarahisar çevreleri, Antalya'nın batısı, Ankara, Konya ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Giresun, Trabzon ve Ardahan çevreleri, Doğu Anadolu'nun orta ve güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise artış yer yer yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Bölge genelinde su/tarım yılı yağışları Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde "normali civarında", Ege ve Akdeniz bölgelerinde "normallerinin altında", Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "normalleri üzerinde" kayıtlara geçti.

Normallerine göre en fazla artış yüzde 28 ile Doğu Anadolu, en fazla azalma yüzde 17 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi.

2024 su/tarım yılı yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 36 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1966,4 milimetre ile Rize'de, normaline göre en fazla artış yüzde 66 ile Şırnak’ta, en az yağış 360,3 milimetre ile Aksaray'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 25 ile Denizli'de kayıtlara geçti.

Su/tarım yılı yağışları Artvin, Rize ve Trabzon'da 65, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de 36, Van'da 30, Muş'ta da son 29 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

2024 su/tarım yılı 12 aylık yağışları şöyle:

2024 su/tarım yağış (mm) Normal (mm) 2023 su/tarım Yağış (mm) Normaline Göre Değişim(%) Geçen Yıla Göre Değişim(%) Bölgeler Marmara 668,9 670 505,9 Normali civarında 32 artma Ege 504,3 604,7 578,4 17 azalma 13 azalma Akdeniz 618,2 665,1 567,1 7 azalma 9 artma İç Anadolu 394,3 402,2 395 2 azalma Normali civarında Karadeniz 721 697 742 3 artma 3 azalma Doğu Anadolu 689 537,3 522,2 28 artma 32 artma Güneydoğu Anadolu 620,8 533,9 465,8 16 artma 33 artma

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

2024 su/tarım Yağış (mm)

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