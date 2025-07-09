'Sıfır Atık Yaz Okulu' için başvurular başladı

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla lise öğrencilerine özel "Sıfır Atık Yaz Okulu" hayata geçirilecek.

Sıfır Atık Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle lise öğrencilerine yönelik hazırlanan program, çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasını amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanlarındaki teorik ve uygulamalı eğitimler, Boğaziçi Üniversitesinin çevre ve sürdürülebilirlik alanında uzman akademisyenleri tarafından verilecek.

Program kapsamında Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş "Dünyada Sıfır Atık ve Şehircilik İlkeleri", Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut "Sürdürülebilirliğin Temelleri", Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Burak Demirel "İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi", Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turgut T. Onay "Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık", UN SDSN Türkiye Koordinatörü, doktora adayı Bahar Özay "BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Bilim", Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Akaygün ise "Sistem Düşüncesiyle Sıfır Atık Atölyesi" başlıklarında eğitim verecek.

Katılımcılara Sıfır Atık Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi onaylı sertifika verilecek

Sıfır Atık Yaz Okulu'nda her grup, 5 gün sürecek yoğun bir eğitim programına katılacak. Eğitimleri 21 Temmuz'da başlayarak 25 Temmuz'da sona erecek ilk grubun ardından 28 Temmuz-1 Ağustos arasında ikinci grup, 4-8 Ağustos arasında üçüncü grup, 11-15 Ağustos arasında ise son grup eğitim alacak.

Katılımcılar, program sayesinde sürdürülebilir yaşam ilkeleriyle tanışacak, doğal kaynakların etkin kullanımı konusunda farkındalık kazanacak, ekosistemler, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm konularını öğrenecek, kendi ekolojik ayak izlerini hesaplayacak ve azaltma yollarını keşfedecek. Ayrıca günlük yaşamda uygulanabilir sıfır atık alışkanlıkları geliştirerek "Ben ne yapabilirim?" sorusuna bireysel çözüm yolları arayacak.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara Sıfır Atık Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi onaylı sertifika takdim edilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu Sıfır Atık Yaz Okulu'na başvurular "sifiratikvakfi.org" adresinden yapılabiliyor.